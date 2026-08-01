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Месси провел отпуск после ЧМ-2026 с больным отцом

Футбол
Новости
1 Августа 2026 06:05
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Месси провел отпуск после ЧМ-2026 с больным отцом

Нападающий сборной Аргентины и "Интер Майами" Лионель Месси провел отпуск после чемпионата мира 2026 года вместе со своим отцом Хорхе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Straits Times, во время мирового первенства семья аргентинского футболиста подтвердила, что у Хорхе Месси возникли проблемы со здоровьем, однако подчеркнула, что его состояние улучшается.

По информации источника, именно желание провести время с семьей стало причиной отказа форварда "Интер Майами" от участия в Матче звезд MLS, который состоялся 29 июля. В этой встрече сборная звезд MLS в американском Шарлотте обыграла команду звезд Лиги MX (Мексика).

Отметим, что на чемпионате мира 2026 года Месси принял участие в восьми матчах, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

İdman.Biz
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