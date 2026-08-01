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Бывший игрок сборной Франции продал копию Кубка мира на аукционе

Футбол
Новости
1 Августа 2026 05:16
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Бывший игрок сборной Франции продал копию Кубка мира на аукционе

Бывший защитник "Манчестер Сити" и сборной Франции, ныне выступающий за польскую "Погонь", Бенжамен Менди продал копию Кубка мира на аукционе, организованном американским аукционным домом Goldin.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L'Équipe, чемпион мира 2018 года выставил трофей на торги, завершившиеся 25 июля.

Копия Кубка мира была продана за 54 тысячи евро. Эта сумма оказалась несколько ниже ожидаемой, поскольку при проверке были обнаружены трещина в основании и незначительные следы износа. Покупатель также получил сертификат с подписью Менди.

Отметим, что футболист за свою карьеру также выступал за "Гавр", "Марсель", "Монако", "Манчестер Сити", "Лорьян" и "Цюрих". В составе "Монако" он стал чемпионом Франции, а с "Манчестер Сити" трижды выигрывал Премьер-лигу и дважды - Кубок английской лиги.

İdman.Biz
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