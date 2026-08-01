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Эрлинг Холанд встретился с Майклом Джорданом

Футбол
Новости
1 Августа 2026 04:40
28
Эрлинг Холанд встретился с Майклом Джорданом

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд встретился с шестикратным чемпионом НБА Майклом Джорданом.

Как сообщает İdman.Biz, норвежский футболист опубликовал на своей странице в социальных сетях совместную фотографию с легендарным баскетболистом, сопроводив ее подписью: "Подпись не требуется".

Напомним, что на чемпионате мира 2026 года сборная Норвегии обыграла Бразилию со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал, где уступила Англии - 1:2. Холанд забил на турнире семь мячей.

Майкл Джордан многими спортсменами и экспертами считается величайшим баскетболистом в истории. В составе сборной США он дважды становился олимпийским чемпионом, а также пять раз признавался самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата НБА.

İdman.Biz
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