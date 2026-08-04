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Расул Чунаев отреагировал на критику Гаджи Алиева - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Мировой футбол
Новости
4 Августа 2026 17:48
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Расул Чунаев отреагировал на критику Гаджи Алиева - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Результат сборной Азербайджана по вольной борьбе на завершившемся в Баку чемпионате мира среди спортсменов до 17 лет нельзя назвать успешным. Команда под руководством Гаджи Алиева завоевала лишь одну серебряную медаль.

Как сообщает İdman.Biz, единственную награду сборной принес выступавший в весовой категории до 51 кг Ибрагим Гасанов. После завершения турнира работа главного тренера подверглась критике со стороны спортивной общественности.

Олимпийский призер, чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Расул Чунаев в беседе с İdman.Biz заявил, что в спорте победы неизбежно сменяются спадами и сложными периодами.

"Гаджи Алиев многое сделал для азербайджанского спорта. Он двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы. Его огромный соревновательный опыт и характер спортсмена не вызывают сомнений.

Что касается тренерской работы, то подготовка юношей и молодых спортсменов требует долгосрочной системы и терпения. Оценивать результаты только по одному турниру было бы неправильно. Перестройка, смена поколений и приобретение молодыми борцами международного опыта требуют времени".

При этом Чунаев признал, что критика является неотъемлемой частью спорта и каждый специалист должен делать из нее правильные выводы.

"Уверен, что Гаджи муаллим проанализирует слабые стороны команды и использует полученный опыт. Надеюсь, на следующих соревнованиях наши борцы порадуют нас медалями более высокого достоинства. В этот сложный переходный период наша задача заключается в поддержке спортсменов и тренеров".

Шахрияр Самедов
İdman.Biz
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