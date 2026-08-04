Алонсо высказался о будущем Мудрика в "Челси"

Главный тренер лондонского "Челси" Хаби Алонсо высказался о будущем украинского вингера своей команды Михаила Мудрика. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован французский "Страсбур".

"Решение еще не принято. Все произошло так быстро. Нам нужно быть внимательными в этой ситуации", — приводит слова Алонсо İdman.Biz со ссылкой на журналиста и инсайдера Фабрицио Романо.

Напомним, 3 августа Михаил Мудрик присоединился к "Челси" на предсезонном турне в Гонконге после того, как в конце июля с него была снята дисквалификация за нарушение антидопинговых правил. Вне игры украинец был с осени 2024-го.