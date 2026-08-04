4 Августа 2026
RU

Алонсо высказался о будущем Мудрика в "Челси"

Мировой футбол
Новости
4 Августа 2026 18:54
24
Алонсо высказался о будущем Мудрика в "Челси"

Главный тренер лондонского "Челси" Хаби Алонсо высказался о будущем украинского вингера своей команды Михаила Мудрика. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован французский "Страсбур".

"Решение еще не принято. Все произошло так быстро. Нам нужно быть внимательными в этой ситуации", — приводит слова Алонсо İdman.Biz со ссылкой на журналиста и инсайдера Фабрицио Романо.

Напомним, 3 августа Михаил Мудрик присоединился к "Челси" на предсезонном турне в Гонконге после того, как в конце июля с него была снята дисквалификация за нарушение антидопинговых правил. Вне игры украинец был с осени 2024-го.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Министерство спорта Франции перед ЧМ‑1998 прекратило внезапные допинг‑проверки футболистов сборной
19:42
Мировой футбол

Министерство спорта Франции перед ЧМ‑1998 прекратило внезапные допинг‑проверки футболистов сборной

В итоге "трехцветные" стали победителями того розыгрыша

Якоб Поульсен: "Сабах" - хорошо организованная команда"
19:10
Мировой футбол

Якоб Поульсен: "Сабах" - хорошо организованная команда"

Матч "Орхус" - "Сабах" состоится завтра в 20:30 по бакинскому времени
Расул Чунаев отреагировал на критику Гаджи Алиева - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
17:48
Мировой футбол

Расул Чунаев отреагировал на критику Гаджи Алиева - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Олимпийский призер призвал не оценивать работу тренера по одному турниру

"Барселона" теряет надежду на трансфер Альвареса
17:33
Мировой футбол

"Барселона" теряет надежду на трансфер Альвареса

Каталонский клуб не намерен повышать предложение по аргентинскому нападающему

Тер Штеген перешел в "Аякс"
15:47
Мировой футбол

Тер Штеген перешел в "Аякс"

Нидерландский клуб арендовал немецкого вратаря до конца сезона

"Галатасарай" отклонил предложения на 225 миллионов евро по Осимхену
14:34
Мировой футбол

"Галатасарай" отклонил предложения на 225 миллионов евро по Осимхену

Турецкий клуб не намерен расставаться со своим ведущим нападающим

Самое читаемое

Стала известна дата свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес
2 Августа 15:29
Мировой футбол

Стала известна дата свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Торжество, как ожидается, пройдет на родном острове португальского футболиста
Стало известно, во сколько "Барселоне" обойдется трансфер Канселу
3 Августа 08:15
Мировой футбол

Стало известно, во сколько "Барселоне" обойдется трансфер Канселу

Каталонский клуб закроет сделку с саудовским "Аль-Хилалем" по покупке футболиста уже в ближайшие дни
Тяжелая утрата для "Шамахы": трагически погиб 13-летний футболист клуба
1 Августа 23:04
Азербайджанский футбол

Тяжелая утрата для "Шамахы": трагически погиб 13-летний футболист клуба

Юный футболист попал в смертельное ДТП
Цунода отказался от перехода в IndyCar ради Формулы-1
3 Августа 02:20
Формула 1

Цунода отказался от перехода в IndyCar ради Формулы-1

Ранее в этом сезоне Юки Цуноду связывали с возможным переходом в "Хаас"