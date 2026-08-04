"Галатасарай" отклонил предложения на 225 миллионов евро по Осимхену

Турецкий футбольный клуб "Галатасарай" отклонил денежные предложения по трансферу нападающего Виктора Осимхена на общую сумму 225 миллионов евро (440,24 миллиона манатов).

Как сообщает İdman.Biz, несколько недель назад "Атлетико" предложил за нигерийского футболиста 125 миллионов евро (244,58 миллиона манатов), однако стамбульский клуб не проявил интереса к сделке.

Утверждается, что "Манчестер Юнайтед" готов заплатить за Осимхена 100 миллионов евро (195,66 миллиона манатов).

Интерес к форварду также проявляет "Арсенал", который этим летом приобрел Виктора Дьекереша. Лондонцы готовы предложить за Осимхена 50 миллионов евро (97,83 миллиона манатов) и включить в сделку футболиста.

"Тоттенхэм" намерен предложить 65 миллионов евро (127,18 миллиона манатов), а также включить в трансферный пакет Папа Матара Сарра, Матиса Теля и Кевина Дансо.

Таким образом, общая сумма денежных предложений "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед" составляет 225 миллионов евро (440,24 миллиона манатов). Возможная стоимость предложений "Арсенала" и "Тоттенхэма" отдельно не учитывается, поскольку они предусматривают обмен футболистами.

Осимхен сыграл ключевую роль в двух последних чемпионствах "Галатасарая".