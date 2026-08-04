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"Реал" отклонил предложение из Саудовской Аравии по Мастантуоно

Мировой футбол
Новости
4 Августа 2026 12:36
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"Реал" отклонил предложение из Саудовской Аравии по Мастантуоно

Испанский футбольный клуб "Реал" отклонил предложение из Саудовской Аравии по трансферу вингера Франко Мастантуоно.

Как сообщает İdman.Biz, мадридцы получили официальный запрос по 18-летнему аргентинцу, однако отказались от переговоров, поскольку не намерены продавать игрока.

Название саудовского клуба и возможная сумма трансфера не раскрываются.

Мастантуоно перешел в "Реал" из аргентинского "Ривер Плейта" летом 2025 года за 45 миллионов евро (88,9 миллиона манатов). Контракт футболиста сборной Аргентины с мадридцами рассчитан до лета 2031 года.

İdman.Biz
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