"Реал" отклонил предложение из Саудовской Аравии по Мастантуоно

Испанский футбольный клуб "Реал" отклонил предложение из Саудовской Аравии по трансферу вингера Франко Мастантуоно.

Как сообщает İdman.Biz, мадридцы получили официальный запрос по 18-летнему аргентинцу, однако отказались от переговоров, поскольку не намерены продавать игрока.

Название саудовского клуба и возможная сумма трансфера не раскрываются.

Мастантуоно перешел в "Реал" из аргентинского "Ривер Плейта" летом 2025 года за 45 миллионов евро (88,9 миллиона манатов). Контракт футболиста сборной Аргентины с мадридцами рассчитан до лета 2031 года.