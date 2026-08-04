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Первый матч "Трактора" могут провести без зрителей: Бейранванд выступил против

Мировой футбол
Новости
4 Августа 2026 14:04
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Первый матч "Трактора" могут провести без зрителей: Бейранванд выступил против

Вратарь иранского футбольного клуба "Трактор" Алиреза Бейранванд призвал допустить зрителей на матчи национального чемпионата.

Как сообщает İdman.Biz, опытный голкипер выступил с обращением в социальных сетях после появления информации о возможном проведении встречи с "Пейканом" за закрытыми дверями.

"Говорят, что футболу без болельщиков чего-то не хватает. Но правильнее сказать так: футбол без болельщиков - вообще не футбол. Без людей, переживших на трибунах хорошие и плохие времена, без вечно преданных поклонников, вместе разделявших радость и печаль, без неповторимых кричалок, звучащих от севера до юга и от востока до запада страны, этот вид спорта невозможно назвать футболом.

Клубы, звезды, страсть и соперничество существуют благодаря болельщикам. Чем отстранение великолепных поклонников футбола отличается от гола в собственные ворота?

Мы смогли вместе пройти самые трудные пути именно потому, что были едины. Нынешняя разлука не имеет никакого смысла. Такое положение лишает футбол его духа и не мотивирует игроков выкладываться сильнее.

Если мы называем болельщиков истинными хозяевами футбола, пришло время пригласить их на стадионы и вернуть на арены прежние эмоции. Мы ждем возможности вновь услышать их голоса во время матчей и увидеть волнение на трибунах.

Люди, принимающие решения, должны понимать, что нет более прекрасной сцены для создания общественного воодушевления, чем футбол. Болельщики - не часть футбола, они и есть футбол. Однажды мы снова вернемся в их объятия", - написал Бейранванд.

Поводом для обращения стала устная информация, полученная руководством "Трактора", о возможном проведении матча с "Пейканом" без зрителей. Официального решения по этому вопросу пока нет.

"Трактор" примет "Пейкан" на стадионе "Ядегар-э Эмам" в Тебризе в первом туре нового сезона. Матч запланирован на 14 августа.

İdman.Biz
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