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Родри хочет перейти только в "Реал"

Мировой футбол
Новости
4 Августа 2026 14:19
29
Родри хочет перейти только в "Реал"

Полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Родри хочет продолжить карьеру только в мадридском "Реале".

Как сообщает İdman.Biz, об этом написал журналист Серхио Валентин в социальной сети. По его информации, "Манчестер Сити" пытался получить официальные предложения от других заинтересованных клубов, однако не добился результата.

Утверждается, что Родри отклоняет все остальные варианты. Желание футболиста перейти исключительно в "Реал" может позволить мадридскому клубу снизить стоимость сделки.

По оценке источника, трансфер испанского полузащитника может обойтись в 65-75 миллионов евро (127,18-146,75 миллиона манатов).

Родри провел за "Манчестер Сити" 298 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 32 результативные передачи.

İdman.Biz
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