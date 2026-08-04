Вратарь перепутал футбольную разметку с регбийной и был удален - ВИДЕО

Вратарь южноафриканского футбольного клуба "ТС Гэлакси" Сипхо Масети получил необычную красную карточку в матче первого тура национального чемпионата против "Сивелеле".

Как сообщает İdman.Biz, в компенсированное время голкипер поймал мяч руками, находясь далеко за пределами штрафной площади.

Предположительно, Масети перепутал футбольную разметку с нанесенными на поле линиями для регби. Главный судья удалил вратаря за лишение соперника явной возможности забить гол.

"ТС Гэлакси" провел заключительные минуты в меньшинстве, но сохранил ничейный счет - 2:2.