ЧМ U-17: пять азербайджанских борцов выйдут на ковер

Сегодня в Баку продолжится чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет.
Как сообщает İdman.Biz, в шестой день соревнований на ковер выйдут пять представителей Азербайджана в вольной борьбе.
Квалификация
До 71 кг
Тунар Гулиев — Адилет Рысбай (Казахстан)
До 92 кг
Эльгюн Керимли — Сакшам Фну (Индия)
1/8 финала
До 45 кг
Тунар Гасанов — Р. Великов (Болгария) / Ариун Эрдэнэтугс (Монголия)
До 51 кг
Ибрагим Гасанов — Гаурав Бахи (Канада) / Георгий Нариманидзе (Грузия)
До 60 кг
Эльджан Гасанов — Балаж Хидег (Венгрия) / Витольд Павлик (Польша)
Ранее азербайджанские борцы греко-римского стиля Али Джавадлы (до 45 кг), Абдуррахман Гусейнли (до 51 кг) и Исфахан Гасанов (до 80 кг) завоевали "серебро". Омар Салманов (до 48 кг), Эльмир Черказов (до 60 кг) и Орхан Габибли (до 65 кг) стали обладателями "бронзы".
Чемпионат мира проходит на Национальной гимнастической арене. В соревнованиях участвуют около 700 юных борцов более чем из 60 стран. Азербайджан на турнире представляют 29 спортсменов.