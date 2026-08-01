ЧМ U-17: пять азербайджанских борцов выйдут на ковер

Сегодня в Баку продолжится чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет.

Как сообщает İdman.Biz, в шестой день соревнований на ковер выйдут пять представителей Азербайджана в вольной борьбе.

Квалификация

До 71 кг

Тунар Гулиев — Адилет Рысбай (Казахстан)

До 92 кг

Эльгюн Керимли — Сакшам Фну (Индия)

1/8 финала

До 45 кг

Тунар Гасанов — Р. Великов (Болгария) / Ариун Эрдэнэтугс (Монголия)

До 51 кг

Ибрагим Гасанов — Гаурав Бахи (Канада) / Георгий Нариманидзе (Грузия)

До 60 кг

Эльджан Гасанов — Балаж Хидег (Венгрия) / Витольд Павлик (Польша)

Ранее азербайджанские борцы греко-римского стиля Али Джавадлы (до 45 кг), Абдуррахман Гусейнли (до 51 кг) и Исфахан Гасанов (до 80 кг) завоевали "серебро". Омар Салманов (до 48 кг), Эльмир Черказов (до 60 кг) и Орхан Габибли (до 65 кг) стали обладателями "бронзы".

Чемпионат мира проходит на Национальной гимнастической арене. В соревнованиях участвуют около 700 юных борцов более чем из 60 стран. Азербайджан на турнире представляют 29 спортсменов.