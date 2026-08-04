40-летний Джеко остается в "Шальке"

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины по футболу Эдин Джеко продлил контракт с немецким клубом "Шальке".

Как сообщает İdman.Biz, новое соглашение с 40-летним футболистом рассчитано на один сезон.

Джеко перешел в "Шальке" в январе 2026 года. Во второй половине сезона форвард забил шесть голов и помог команде вернуться в Бундеслигу.

За свою карьеру босниец дважды становился чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити". Вместе с клубом он также выиграл Кубок Англии, Кубок английской лиги и Суперкубок страны.

В составе "Интера" Джеко по два раза завоевал Кубок и Суперкубок Италии. Форвард также становился чемпионом Германии с "Вольфсбургом".