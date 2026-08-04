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"Челси" возглавил рейтинг клубов по доходам от трансферов

Мировой футбол
Новости
4 Августа 2026 12:19
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"Челси" возглавил рейтинг клубов по доходам от трансферов

"Челси" возглавил рейтинг клубов по доходам от трансферов

Лондонцы заработали на продаже футболистов 1,27 миллиарда евро (2,48 миллиарда манатов)

Английский футбольный клуб "Челси" стал лидером по доходам от продажи игроков с 2020 года.

Как сообщает İdman.Biz, лондонцы заработали на трансферах 1,27 миллиарда евро (2,48 миллиарда манатов). Второе место занимает "Бенфика" с доходом 885,52 миллиона евро (1 миллиард 732,61 миллиона манатов), третье — "РБ Лейпциг", получивший 826,92 миллиона евро (1 миллиард 617,95 миллиона манатов).

Топ-10 клубов по трансферным доходам с 2020 года:

"Челси" — 1,27 миллиарда евро (2,48 миллиарда манатов)

"Бенфика" — 885,52 миллиона евро (1 миллиард 732,61 миллиона манатов)

"РБ Лейпциг" — 826,92 миллиона евро (1 миллиард 617,95 миллиона манатов)

"Аталанта" — 767,21 миллиона евро (1 миллиард 501,12 миллиона манатов)

"Астон Вилла" — 758,45 миллиона евро (1 миллиард 483,98 миллиона манатов)

"Ренн" — 731,58 миллиона евро (1 миллиард 431,41 миллиона манатов)

"Вулверхэмптон" — 731,47 миллиона евро (1 миллиард 431,19 миллиона манатов)

"Манчестер Сити" — 730,72 миллиона евро (1 миллиард 429,73 миллиона манатов)

"Брайтон" — 709,74 миллиона евро (1 миллиард 388,68 миллиона манатов)

ПСЖ — 611,05 миллиона евро (1 миллиард 195,58 миллиона манатов).

İdman.Biz
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