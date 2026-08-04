"Челси" возглавил рейтинг клубов по доходам от трансферов

Лондонцы заработали на продаже футболистов 1,27 миллиарда евро (2,48 миллиарда манатов)

Английский футбольный клуб "Челси" стал лидером по доходам от продажи игроков с 2020 года.

Как сообщает İdman.Biz, лондонцы заработали на трансферах 1,27 миллиарда евро (2,48 миллиарда манатов). Второе место занимает "Бенфика" с доходом 885,52 миллиона евро (1 миллиард 732,61 миллиона манатов), третье — "РБ Лейпциг", получивший 826,92 миллиона евро (1 миллиард 617,95 миллиона манатов).

Топ-10 клубов по трансферным доходам с 2020 года:

"Челси" — 1,27 миллиарда евро (2,48 миллиарда манатов)

"Бенфика" — 885,52 миллиона евро (1 миллиард 732,61 миллиона манатов)

"РБ Лейпциг" — 826,92 миллиона евро (1 миллиард 617,95 миллиона манатов)

"Аталанта" — 767,21 миллиона евро (1 миллиард 501,12 миллиона манатов)

"Астон Вилла" — 758,45 миллиона евро (1 миллиард 483,98 миллиона манатов)

"Ренн" — 731,58 миллиона евро (1 миллиард 431,41 миллиона манатов)

"Вулверхэмптон" — 731,47 миллиона евро (1 миллиард 431,19 миллиона манатов)

"Манчестер Сити" — 730,72 миллиона евро (1 миллиард 429,73 миллиона манатов)

"Брайтон" — 709,74 миллиона евро (1 миллиард 388,68 миллиона манатов)

ПСЖ — 611,05 миллиона евро (1 миллиард 195,58 миллиона манатов).