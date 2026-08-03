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Стало известно, во сколько "Барселоне" обойдется трансфер Канселу

Мировой футбол
Новости
3 Августа 2026 08:15
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Стало известно, во сколько "Барселоне" обойдется трансфер Канселу

"Барселона" близка к завершению полноценного трансфера португальского защитника Жоау Канселу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание Diario SPORT, каталонский клуб закроет сделку с саудовским "Аль-Хилалем" по покупке футболиста уже в ближайшие дни. Сумма компенсации за переход 32-летнего защитника составит порядка 10 миллионов евро.

Сам Канселу уже согласовал с сине-гранатовыми двухлетний контракт. Португалец с самого начала трансферного окна четко обозначил приоритет: он хотел вернуться на "Спотифай Камп Ноу" и отказался от альтернативных вариантов продолжения карьеры.

İdman.Biz
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