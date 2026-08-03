"ПСЖ" провел новые переговоры с Ферраном Торресом

"Пари Сен-Жермен" провел новый этап переговоров с нападающим "Барселоны" Ферраном Торресом. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, каталонский клуб хотел бы сохранить футболиста в команде, но решение за самим игроком.

В минувшем сезоне Ферран Торрес принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.