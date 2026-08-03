3 Августа 2026
RU

"ПСЖ" провел новые переговоры с Ферраном Торресом

Мировой футбол
Новости
3 Августа 2026 01:30
18
"ПСЖ" провел новые переговоры с Ферраном Торресом

"Пари Сен-Жермен" провел новый этап переговоров с нападающим "Барселоны" Ферраном Торресом. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, каталонский клуб хотел бы сохранить футболиста в команде, но решение за самим игроком.

В минувшем сезоне Ферран Торрес принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Челси" объявил о переходе Валентина Барко
01:10
Мировой футбол

"Челси" объявил о переходе Валентина Барко

Ранее Барко уже играл в Англии за "Брайтон"
Эндрик может продолжить карьеру в Италии - СМИ
00:30
Мировой футбол

Эндрик может продолжить карьеру в Италии - СМИ

Вторую половину сезона-2025/2026 Эндрик провел в аренде во французском "Лионе"
СМИ назвали предполагаемую причину, по которой о переходе Диоманде в "Реал" еще не объявили
2 Августа 23:30
Мировой футбол

СМИ назвали предполагаемую причину, по которой о переходе Диоманде в "Реал" еще не объявили

Диоманде защищает цвета "Лейпцига" с 2025 года
"АЗ Алкмар" разгромил "ПСВ Эйндховен" и выиграл Суперкубок Нидерландов
2 Августа 23:10
Мировой футбол

"АЗ Алкмар" разгромил "ПСВ Эйндховен" и выиграл Суперкубок Нидерландов

На девятой минуте полузащитник ПСВ Йоей Верман получил красную карточку
Билеты на первый матч сборной Франции под руководством Зидана раскупили за сутки — СМИ
2 Августа 22:50
Мировой футбол

Билеты на первый матч сборной Франции под руководством Зидана раскупили за сутки — СМИ

Игра состоится 2 октября
Гол Махира Эмрели не спас "Ракув" от поражения в матче с "Шленском" - ВИДЕО
2 Августа 22:30
Мировой футбол

Гол Махира Эмрели не спас "Ракув" от поражения в матче с "Шленском" - ВИДЕО

Это второй гол форварда в составе "Ракува"

Самое читаемое

"Барселона" уступила "Бирмингем Сити" в серии пенальти
1 Августа 01:34
Мировой футбол

"Барселона" уступила "Бирмингем Сити" в серии пенальти

Основное время товарищеского матча завершилось со счетом 2:2
Почему вылетели "Зиря" и "Нефтчи", а "Карабах" опустился в Лигу конференций? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
31 Июля 10:55
Азербайджанский футбол

Почему вылетели "Зиря" и "Нефтчи", а "Карабах" опустился в Лигу конференций? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Три разные еврокубковые дуэли выявили общие проблемы азербайджанских клубов
Стала известна дата свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес
2 Августа 15:29
Мировой футбол

Стала известна дата свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Торжество, как ожидается, пройдет на родном острове португальского футболиста
Борцы Азербайджана начнут международный турнир в Турции
31 Июля 15:04
Борьба

Борцы Азербайджана начнут международный турнир в Турции

В Коджаэли выступят 23 представителя греко-римского и вольного стилей