"АЗ Алкмар" разгромил "ПСВ Эйндховен" и выиграл Суперкубок Нидерландов

Завершился матч за Суперкубок Нидерландов 2026 года, в котором встречались "ПСВ Эйндховен" и "АЗ Алкмар". Игра проходила на стадионе "Филипс" (Эйндховен, Нидерланды). В качестве главного арбитра выступил Сердар Гезюбююк. Победу в матче со счетом 4:0 праздновала команда из Алкмара.

В начале встречи на девятой минуте полузащитник ПСВ Йоей Верман получил красную карточку и был удален с поля. На 25-й минуте нападающий АЗ Мекс Мердинк открыл счет. Во втором тайме на 51-й минуте хавбек Уэсли Патати увеличил преимущество команды из Алкмара. На 59-й минуте защитник Элайджа Дейкстра сделал счет разгромным. На 66-й минуте полузащитник Ро-Зангело Дал реализовал пенальти и установил окончательный счет — 4:0 в пользу АЗ.

В минувшем сезоне ПСВ выиграл чемпионат Нидерландов. АЗ стал победителем национального Кубка.