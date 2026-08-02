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Гол Махира Эмрели не спас "Ракув" от поражения в матче с "Шленском" - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
2 Августа 2026 22:30
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Гол Махира Эмрели не спас "Ракув" от поражения в матче с "Шленском" - ВИДЕО

Нападающий сборной Азербайджана и польского футбольного клуба "Ракув" Махир Эмрели отличился забитым мячом в выездном матче второго тура Экстракласы против "Шленска".

Как сообщает İdman.Biz, 29-летний футболист, вышедший в стартовом составе, открыл счет на 60-й минуте и вывел свою команду вперед.

Однако в концовке встречи "Шленск" совершил камбэк. Лука Марьянац на 86-й минуте сравнял счет, а Петр Самец-Талар на 90-й минуте принес хозяевам поля победу со счетом 2:1.

Махир Эмрели был заменен на 73-й минуте встречи.

Это второй гол форварда в составе "Ракува". Ранее он отличился в своем дебютном матче за новую команду в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против мальтийской "Валлетты".

İdman.Biz
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