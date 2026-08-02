Матч "Барселоны" с "Престоном" отменен

Контрольный матч между футбольными клубами "Барселона" и "Престон" не состоится.

Как сообщает İdman.Biz, у представителя Чемпионшипа не оказалось достаточного количества футболистов основной команды для проведения встречи.

Руководство "Престона" предложило, чтобы в матче приняла участие команда U21, однако каталонский клуб не согласился на этот вариант.

Игра должна была состояться 3 августа на тренировочной базе "Сент-Джорджс Парк" в Англии в закрытом для болельщиков режиме.

В первом контрольном матче на английском сборе "Барселона" сыграла в основное время вничью с "Бирмингем Сити" - 2:2, а затем уступила в серии пенальти со счетом 2:3.