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Матч "Барселоны" с "Престоном" отменен

Мировой футбол
Новости
2 Августа 2026 17:47
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Матч "Барселоны" с "Престоном" отменен

Контрольный матч между футбольными клубами "Барселона" и "Престон" не состоится.

Как сообщает İdman.Biz, у представителя Чемпионшипа не оказалось достаточного количества футболистов основной команды для проведения встречи.

Руководство "Престона" предложило, чтобы в матче приняла участие команда U21, однако каталонский клуб не согласился на этот вариант.

Игра должна была состояться 3 августа на тренировочной базе "Сент-Джорджс Парк" в Англии в закрытом для болельщиков режиме.

В первом контрольном матче на английском сборе "Барселона" сыграла в основное время вничью с "Бирмингем Сити" - 2:2, а затем уступила в серии пенальти со счетом 2:3.

İdman.Biz
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