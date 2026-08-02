Стали известны детали плана Инфантино по зарплате в 30 миллионов долларов

Президент ФИФА Джанни Инфантино, как утверждается, рассчитывал получать ежегодную зарплату в размере 30 миллионов долларов (около 51 миллиона манатов).

Как сообщает İdman.Biz, после создания компании FIFA Forward Enterprise, которая должна была управлять коммерческими и турнирными правами ФИФА, Инфантино планировал перейти на работу в ее руководство.

По информации The Times, сначала функционер намеревался занять пост председателя новой компании, а после завершения срока полномочий на посту президента ФИФА - должность генерального директора. Предполагалось, что на этой должности он будет получать 30 миллионов долларов в год без учета бонусов.

Сообщается, что общий компенсационный пакет Инфантино от ФИФА за 2025 год составил около шести миллионов долларов (примерно 10,2 миллиона манатов). Из этой суммы 3,3 миллиона долларов пришлись на базовую зарплату, а остальная часть - на бонусы и другие выплаты.

Через новую компанию планировалось продать частным инвесторам часть коммерческих прав на чемпионат мира и другие турниры ФИФА. Однако после возражений со стороны конфедераций и национальных федераций от реализации проекта отказались.