Билеты на первый матч сборной Франции под руководством Зидана раскупили за сутки — СМИ

Билеты на первый матч сборной Франции под руководством Зинедина Зидана были раскуплены за сутки после объявления о начале продаж, сообщает İdman.Biz со ссылкой на RMC Sport.

По данным источника, билеты на встречу распроданы за 24 часа после начала продаж, которые стартовали днем 31 июля. В первом домашнем матче под руководством Зидана сборная Франции сыграет против Италии в Лиге наций. Игра состоится 2 октября на самом большом стадионе страны — "Стад де Франс", который вмещает 80 тысяч зрителей.

28 июля Зидан возглавил сборную Франции, сменив в должности Дидье Дешама. Соглашение с 54‑летним специалистом рассчитано на четыре года — до завершения чемпионата мира‑2030. Ранее француз тренировал мадридский "Реал" с 2016 по 2018 год, а также с 2019‑го по 2021‑й. Под руководством Зидана команда трижды выиграла Лигу чемпионов и два раза стала чемпионом Испании. В качестве игрока сборной Франции Зидан становился чемпионом мира и Европы.