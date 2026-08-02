"Ювентус" объявил о подписании "Коло Муани"

Туринский "Ювентус" на официальном сайте объявил о переходе в команду из "Пари Сен-Жермен" нападающего Рандаля Коло Муани, сообщает İdman.Biz.

Стоимость трансфера составила € 38 млн, эта сумма будет выплачена на протяжении четырех финансовых лет, сделка предусматривает и бонусные выплаты величиной до € 12 млн. Обозначены и дополнительные выплаты в размере € 3,2 млн. Футболист подписал с "бьянконери" трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2031 года. Коло Муани уже играл за туринцев с января по июль 2025 года в рамках аренды, провел 22 матча, забил 10 мячей и отдал три ассиста.

По итогам прошлого сезона "Ювентус" занял шестое место в турнирной таблице Серии А.