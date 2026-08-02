СМИ назвали предполагаемую причину, по которой о переходе Диоманде в "Реал" еще не объявили

Переход вингера сборной Кот-д’Ивуара Яна Диоманде из немецкого "РБ Лейпциг" в испанский "Реал" до сих пор не объявлен официально из-за запутанной ситуации с представителями футболиста, сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS.

Агент Макс Градель, ранее представлявший интересы Диоманде, якобы заявляет о том, что игрок нарушил условия их договора. Испанский клуб работает над этим трансфером совместно с агентством Roc Nation, "сливочные" не знали о сложностях футболиста с представителями. Градель направил жалобу в ФИФА: теперь трансфер может быть разрешен, отложен, либо заблокирован.

Диоманде защищает цвета "Лейпцига" с 2025 года. В сезоне-2025/2026 он принял участие в 36 матчах, отметившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 90 млн. Действующее соглашение с немецким клубом рассчитано ещё на четыре года.