Эндрик может продолжить карьеру в Италии - СМИ

"Рома" хочет усилиться нападающим "Реала" и сборной Бразилии Эндриком. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, "джаллоросси" следят за Эндриком уже на протяжении месяца. Речь идет о возможной аренде с правом выкупа.

Вторую половину сезона-2025/2026 Эндрик провел в аренде во французском "Лионе", где записал на свой счет восемь голов и восемь результативных передач в 21 матче во всех турнирах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

По итогам прошлого сезона "Рома" заняла третье место в турнирной таблице Серии А.