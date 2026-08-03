"Челси" объявил о переходе Валентина Барко

Футбольный клуб "Челси" на официальном сайте сообщил о переходе в команду полузащитника сборной Аргентины Валентина Барко из "Страсбура".

Футболист подписал с лондонским клубом трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2033 года. Игрок присоединится к "синим" позднее и примет участие в предсезонной подготовке команды, сообщает İdman.Biz.

Ранее Барко уже играл в Англии за "Брайтон энд Хоув Альбион", из которого и перешел в "Страсбур" летом 2025 года. В сезоне-2025/2026 Барко сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил три гола и оформил девять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Барко в € 40 млн.