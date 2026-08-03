Томас Мюллер закрутил новый роман спустя несколько недель после расставания с женой - ФОТО

Бывший нападающий "Баварии" и сборной Германии Томас Мюллер, ныне выступающий за клуб MLS "Ванкувер Уайткэпс", начал новые отношения спустя несколько недель после объявления о расставании с женой Лизой, с которой состоял в браке почти 17 лет. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на BILD.

По информации источника, новой избранницей 36-летнего футболиста стала 26-летняя француженка Ева Роуз Битбол, работающая в сфере финансов.

Как утверждает BILD, Мюллер и Битбол вместе находились в США во время финала чемпионата мира, а также посетили Матч всех звезд MLS в Шарлотте.

Напомним, в июле Томас Мюллер подтвердил расставание с супругой Лизой после почти 17 лет брака. Пара считалась одной из самых крепких в немецком футболе.