3 Августа 2026
RU

Хаби Алонсо - об увольнении из "Реала": "У меня остался шрам, но время лечит"

Мировой футбол
Новости
3 Августа 2026 09:14
30
Хаби Алонсо - об увольнении из "Реала": "У меня остался шрам, но время лечит"

Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо прокомментировал уход из "Реала" и оценил свое эмоциональное состояние перед стартом работы в лондонском клубе. Баскский специалист был отправлен в отставку из "королевского клуба" в январе после поражения от "Барселоны" в финале Суперкубка Испании, сообщает İdman.Biz.

На предсезонном сборе синих в Сиднее 44-летний тренер откровенно признал, что увольнение из Мадрида стало для него редким негативным опытом в карьере:

"К счастью, в моей футбольной карьере не так много шрамов. Да, здесь я получил рубец, но подобные раны заживают. Сейчас все затянулось, и я невероятно воодушевлен и полон решимости получать такое же удовольствие от нового этапа, как и в момент вступления в должность в Мадриде", — приводит слова Алонсо Madrid Universal.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Клубный чемпионат мира 2029 года оказался под угрозой срыва
10:29
Мировой футбол

Клубный чемпионат мира 2029 года оказался под угрозой срыва

ФИФА пока не договорилась с ведущими европейскими клубами об участии в турнире

Хуана Мату предложили клубу из Казахстана
10:09
Мировой футбол

Хуана Мату предложили клубу из Казахстана

Испанец сможет присоединиться к новой команде только в конце 2026 года

Кевин Де Брейне может стать одноклубником Лионеля Месси
09:34
Мировой футбол

Кевин Де Брейне может стать одноклубником Лионеля Месси

"Интер Майами" возобновил интерес к полузащитнику "Наполи"
Стало известно, во сколько "Барселоне" обойдется трансфер Канселу
08:15
Мировой футбол

Стало известно, во сколько "Барселоне" обойдется трансфер Канселу

Каталонский клуб закроет сделку с саудовским "Аль-Хилалем" по покупке футболиста уже в ближайшие дни
Томас Мюллер закрутил новый роман спустя несколько недель после расставания с женой - ФОТО
07:20
Мировой футбол

Томас Мюллер закрутил новый роман спустя несколько недель после расставания с женой - ФОТО

Брак немца распался спустя 17 лет
"Севилья" купила вратаря "Реала"
04:40
Мировой футбол

"Севилья" купила вратаря "Реала"

Контракт с 21‑летним голкипером подписан до лета 2031‑го года

Самое читаемое

"Барселона" уступила "Бирмингем Сити" в серии пенальти
1 Августа 01:34
Мировой футбол

"Барселона" уступила "Бирмингем Сити" в серии пенальти

Основное время товарищеского матча завершилось со счетом 2:2
Почему вылетели "Зиря" и "Нефтчи", а "Карабах" опустился в Лигу конференций? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
31 Июля 10:55
Азербайджанский футбол

Почему вылетели "Зиря" и "Нефтчи", а "Карабах" опустился в Лигу конференций? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Три разные еврокубковые дуэли выявили общие проблемы азербайджанских клубов
Стала известна дата свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес
2 Августа 15:29
Мировой футбол

Стала известна дата свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Торжество, как ожидается, пройдет на родном острове португальского футболиста
Борцы Азербайджана начнут международный турнир в Турции
31 Июля 15:04
Борьба

Борцы Азербайджана начнут международный турнир в Турции

В Коджаэли выступят 23 представителя греко-римского и вольного стилей