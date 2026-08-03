Хаби Алонсо - об увольнении из "Реала": "У меня остался шрам, но время лечит"

Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо прокомментировал уход из "Реала" и оценил свое эмоциональное состояние перед стартом работы в лондонском клубе. Баскский специалист был отправлен в отставку из "королевского клуба" в январе после поражения от "Барселоны" в финале Суперкубка Испании, сообщает İdman.Biz.

На предсезонном сборе синих в Сиднее 44-летний тренер откровенно признал, что увольнение из Мадрида стало для него редким негативным опытом в карьере:

"К счастью, в моей футбольной карьере не так много шрамов. Да, здесь я получил рубец, но подобные раны заживают. Сейчас все затянулось, и я невероятно воодушевлен и полон решимости получать такое же удовольствие от нового этапа, как и в момент вступления в должность в Мадриде", — приводит слова Алонсо Madrid Universal.