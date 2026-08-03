Хуана Мату предложили клубу из Казахстана

Бывший футболист сборной Испании и "Челси" Хуан Мата может продолжить карьеру в чемпионате Казахстана.

Как сообщает İdman.Biz, кандидатуру 38-летнего полузащитника предложили одному из клубов, представляющих юг страны. Название команды не уточняется.

Главным препятствием для возможного трансфера являются сроки. Мата сможет присоединиться к новому клубу только в конце 2026 года.

Сейчас испанец выступает за австралийский "Мельбурн Виктори". В прошлом сезоне он провел 25 матчей в А-лиге, забил пять голов и отдал 13 результативных передач, а по итогам чемпионата был признан лучшим игроком турнира.

В течение карьеры Мата также защищал цвета "Валенсии", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Галатасарая", "Виссел Кобе" и "Вестерн Сидней Уондерерс". В 2012 году он выиграл Лигу чемпионов с лондонским клубом.

В составе сборной Испании полузащитник стал чемпионом мира 2010 года и чемпионом Европы 2012 года.