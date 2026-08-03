Кевин Де Брейне может стать одноклубником Лионеля Месси

Бельгийский футболист Кевин Де Брейне может продолжить карьеру в американском "Интер Майами".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sports Illustrated, клуб из Флориды возобновил интерес к 35-летнему полузащитнику "Наполи". Переезд в MLS сейчас представляется Де Брейне более привлекательным вариантом, чем прежде.

В случае ухода из итальянского клуба бельгиец может начать переговоры с "Интер Майами". Американская команда намерена объединить его с Лионелем Месси, Луисом Суаресом, Каземиро и Родриго Де Паулем.

На Де Брейне также претендуют "Сан-Диего" и "Чикаго Файр". В последнее время полузащитника связывали и с турецким "Галатасараем".

Контракт футболиста с "Наполи" рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в восемь миллионов евро (15,7 миллиона манатов).