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Клубный чемпионат мира 2029 года оказался под угрозой срыва

Мировой футбол
Новости
3 Августа 2026 10:29
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Клубный чемпионат мира 2029 года оказался под угрозой срыва

Клубный чемпионат мира по футболу 2029 года может не состояться.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Express, ФИФА пока не удалось достичь соглашения с ведущими европейскими клубами об участии в турнире.

Страна-хозяйка соревнований также еще не определена. Интерес к проведению клубного чемпионата мира выразили Австралия, Новая Зеландия, Бразилия, Германия, Мексика и Англия. При этом наиболее вероятными кандидатами считаются Катар и США.

Предыдущий турнир прошел в США с 14 июня по 13 июля 2025 года с участием 32 команд. Победителем стал "Челси", разгромивший в финале "Пари Сен-Жермен" со счетом 3:0.

İdman.Biz
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