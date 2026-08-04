Кай Хаверц: "Арсенал" хочет выиграть все трофеи"

Полузащитник английского футбольного клуба "Арсенал" Кай Хаверц заявил, что команда намерена выиграть все трофеи в новом сезоне.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail, немецкий футболист призвал партнеров выйти на новый уровень после победы в Английской Премьер-лиге (АПЛ).

"Думаю, мы можем и должны двигаться дальше. Мы видим, как другие команды становятся сильнее, поэтому нам необходимо вновь выйти на новый уровень. Ради этого мы тренируемся и проводим товарищеские матчи. Мы хотим выиграть все трофеи. В последние пару сезонов мы многое упустили. Теперь мы стали чемпионами Англии, но можем добиться гораздо большего", - сказал Хаверц.

По словам полузащитника, футболисты осознают, насколько сложной будет борьба во всех турнирах.

"Чтобы добиться этого, мы должны прибавить. Знаем, насколько длинным будет сезон и как тяжело даются победы в турнирах. Хотим выступить еще лучше и снова добиться успеха", - добавил он.

В прошлом сезоне "Арсенал" выиграл АПЛ и дошел до финала Лиги чемпионов.