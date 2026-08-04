Тер Штеген перешел в "Аякс"

Вратарь испанской "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген продолжит карьеру в нидерландском футбольном клубе "Аякс".

Как сообщает İdman.Biz, амстердамцы арендовали 34-летнего голкипера до 30 июня 2027 года. Соглашение не предусматривает права выкупа.

По данным AS, "Аякс" будет выплачивать около 10 процентов зарплаты тер Штегена, а оставшуюся часть возьмет на себя "Барселона". Доля нидерландского клуба может увеличиться в зависимости от количества проведенных вратарем матчей.

"Мы давно работали над тем, чтобы пригласить его. Поэтому очень рады, что он подписал контракт и теперь может приступить к работе", - заявил технический директор "Аякса" Йорди Кройф.

В Амстердаме тер Штеген вновь будет работать под руководством Мичела. Во второй половине минувшего сезона голкипер провел за возглавляемую испанцем "Жирону" два матча, после чего получил травму задней поверхности бедра.

Контракт немецкого футболиста с "Барселоной" рассчитан до лета 2028 года. Тер Штеген сыграл за каталонский клуб 423 матча и завоевал 21 трофей. По количеству встреч за команду среди легионеров он уступает только Лионелю Месси.