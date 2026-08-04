Министерство спорта Франции перед ЧМ‑1998 прекратило внезапные допинг‑проверки футболистов сборной

Бывший министр спорта Франции Мари‑Жорж Бюффе признала, что перед чемпионатом мира по футболу 1998 года ведомство прекратило проведение внепланового допинг‑тестирования игроков сборной Франции.

В документальном фильме об экс‑футболисте "трехцветных" и мадридского "Реала" Зинедине Зидане она прокомментировала скандал с внезапной допинг‑проверкой футболистов национальной команды во время тренировочного сбора в Тине в 1997 году, за семь месяцев до старта чемпионата мира. Инициатором допинг‑контроля был врач министерства спорта Ален Гарнье. Игроки заставили врача ждать несколько часов, прежде чем пройти допинг‑контроль, тесты в итоге оказались отрицательными.

"В начале недели, когда после выходных я пришел в министерство, Мари‑Жорж Бюффе подтвердила мне, что до чемпионата мира я больше не должен беспокоить сборную Франции. Иными словами, никаких внезапных проверок. Я попросил ее оформить это письменно. Она лишь улыбнулась, и я сразу понял, что такого распоряжения на бумаге никогда не получу. Именно тогда она сказала мне: "Если вас это не устраивает, обращайтесь в Матиньон (резиденция премьер‑министра Франции — прим. ред.). Это говорило само за себя", — сказал в фильме Гарнье, слова которого приводит İdman.Biz со ссылкой на RMC Sport.

Бюффе, которая занимала должность министра спорта с 1997 по 2002 год и ранее опровергала все обвинения, подтвердила слова Гарнье.

"Если доктор Гарнье так говорит, значит, это правда. Он честный человек. Мы не формулировали это именно так, но по сути все сводилось к одному. Это было отступлением. После чемпионата мира мы вновь вернулись к этой борьбе (с допингом). Указание, вероятно, было передано нам через аппараты министерств. Но оно исходило не лично от премьер‑министра (пост тогда занимал Лионель Жоспен — прим. ред)", — добавила Бюффе.

В окончательную заявку сборной Франции на ЧМ‑1998, которая стала победителем турнира, вошли: Фабьен Бартез, Бернар Лама, Лионель Шарбоннье, Лоран Блан, Марсель Десайи, Лилиан Тюрам, Биксант Лизаразю, Франк Лебеф, Венсан Кандела, Кристиан Карамбе, Дидье Дешам, Зинедин Зидан, Патрик Виейра, Юрий Джоркаефф, Эммануэль Пети, Ален Богоссян, Робер Пирес, Тьерри Анри, Давид Трезеге, Кристоф Дюгарри, Стефан Гиварш, Бернар Диомед.