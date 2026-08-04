Якоб Поульсен: "Сабах" - хорошо организованная команда"

Футбольный клуб "Орхус" готов к завтрашнему матчу с чемпионом Азербайджана "Сабахом".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер датского клуба Якоб Поульсен на пресс-конференции перед матчем третьим квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против ФК "Сабах".

Специалист отметил, что считает азербайджанского чемпиона сильной командой.

"Мы хорошо подготовились и знаем, что нас ожидает. "Сабах" - хорошая команда. Наш соперник стал чемпионом страны, опередив "Карабах", который считается сильнейшей командой Азербайджана и в прошлом сезоне выступал в Лиге чемпионов. Поэтому завтра мы встретимся с сильным соперником".

Якоб Поульсен добавил, что "Сабах" - хорошо организованная команда.

"В линии атаки у них четыре стабильно выступающих футболиста и центральный нападающий, который использует каждый шанс для гола. Их игроки обороны не позволяют соперникам создавать голевые моменты".

Отметим, что матч "Орхус" - "Сабах" состоится завтра в 20:30 по бакинскому времени на стадионе в Раннерсе.