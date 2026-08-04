"Ноттингем Форест" хочет усилиться хавбеком "Манчестер Сити"

"Ноттингем Форест" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Сити" Тейани Рейндерсу. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Отмечается, что хавбек "горожан" находится в трансферном шорт-листе "лесников", ранее "Ньюкасл Юнайтед" также интересовался футболистом.

В прошедшем сезоне Рейндерс принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.