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Бубишта покинул пост главного тренера сборной Кабо‑Верде

Мировой футбол
Новости
4 Августа 2026 20:54
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Бубишта покинул пост главного тренера сборной Кабо‑Верде

Бубишта покинул должность главного тренера сборной Кабо‑Верде. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс‑служба Федерации футбола Кабо‑Верде (FCF).

Тренер возглавлял сборную Кабо‑Верде с 2020 года. Под его руководством команда впервые в истории вышла в плей‑офф чемпионата мира. В ноябре 2025‑го Африканская конфедерация футбола (CAF) признала Бубишту тренером года в Африке.

"Федерация футбола Кабо‑Верде сообщает, что с сегодняшнего дня Бубишта освобожден от должности главного тренера национальной сборной. Федерация пользуется случаем, чтобы поблагодарить его за самоотдачу, профессионализм и вклад в развитие национальной команды, и желает больших успехов в дальнейшем", — говорится в заявлении FCF.

56‑летний специалист возглавил марокканский клуб "Берхан".

На чемпионате мире‑2026 сборная Кабо‑Верде вышла в 1/16 финала, где проиграла аргентинцам в дополнительное время (2:3). Африканская команда впервые сыграла в финальном турнире чемпионатов мира.

İdman.Biz
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