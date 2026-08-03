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Цунода отказался от перехода в IndyCar ради Формулы-1

Формула 1
Новости
3 Августа 2026 02:20
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Цунода отказался от перехода в IndyCar ради Формулы-1

К пилоту системы "Ред Булл" Юки Цуноде проявляют интерес команды американской серии IndyCar, однако японский гонщик намерен продолжить карьеру в Формуле-1, сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание GPblog.

"Ранее в этом сезоне Юки Цуноду связывали с возможным переходом в "Хаас", однако, как нам стало известно, эти слухи не соответствуют действительности. В целом возможностей остаться в Формуле-1 у японского гонщика остается все меньше. Сообщается, что Цунода надеется получить место в "Альпин", заменив Франко Колапинто, однако и такой вариант на данный момент выглядит маловероятным.

Тем не менее Цунода, похоже, не собирается отказываться от своей мечты продолжить карьеру в Формуле-1. По информации GPblog, к нему проявляют интерес команды IndyCar, при этом "Хонда" заинтересована в том, чтобы ее воспитанник выступал за коллектив, использующий японские силовые установки. Однако сейчас Цунода полностью сосредоточен на поиске нового места именно в Формуле-1. Как известно изданию, на данном этапе японец не рассматривает возможность перехода в американскую серию", — говорится в статье.

İdman.Biz
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