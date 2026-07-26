Ландо Норрис выиграл Гран-при Венгрии

В воскресенье, 26 июля, на автодроме "Хунгароринг" состоялась гонка 11-го этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Венгрии, победу в которой одержал гонщик команды "Макларен" и действующий чемпион Ландо Норрис. Вторым финишировал четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен ("Ред Булл"). Третий — Андреа Кими Антонелли ("Мерседес").

Формула-1. Гран-при Венгрии. Результаты гонки:

1. Ландо Норрис ("Макларен") — 70 кругов.

2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +15.080.

3. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +18.728.

4. Шарль Леклер ("Феррари") +23.840.

5. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +25.540

6. Исак Хаджар ("Ред Булл") +55.488.

7. Джордж Расселл ("Мерседес") +57.503.

8. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +1 круг.

9. Нико Хюлькенберг ("Ауди") +1 круг.

10. Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз") +1 круг.

11. Габриэл Бортолето ("Ауди") +1 круг.

12. Пьер Гасли ("Альпин") +1 круг.

13. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1 круг.

14. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1 круг.

15. Франко Колапинто ("Альпин") +2 круга.

16. Эстебан Окон ("Хаас") +2 круга.

17. Алекс Албон ("Уильямс") +2 круга.

18. Карлос Сайнс ("Уильямс") +2 круга.

19. Оливер Берман ("Хаас") +2 круга.

20. Оскар Пиастри ("Макларен") — сход.

21. Серхио Перес ("Кадиллак") — сход.

22. Валттери Боттас ("Кадиллак") — сход.