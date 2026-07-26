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Ландо Норрис выиграл Гран-при Венгрии

Формула 1
Новости
26 Июля 2026 19:16
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Ландо Норрис выиграл Гран-при Венгрии

В воскресенье, 26 июля, на автодроме "Хунгароринг" состоялась гонка 11-го этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Венгрии, победу в которой одержал гонщик команды "Макларен" и действующий чемпион Ландо Норрис. Вторым финишировал четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен ("Ред Булл"). Третий — Андреа Кими Антонелли ("Мерседес").

Формула-1. Гран-при Венгрии. Результаты гонки:

1. Ландо Норрис ("Макларен") — 70 кругов.
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +15.080.
3. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +18.728.
4. Шарль Леклер ("Феррари") +23.840.
5. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +25.540
6. Исак Хаджар ("Ред Булл") +55.488.
7. Джордж Расселл ("Мерседес") +57.503.
8. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +1 круг.
9. Нико Хюлькенберг ("Ауди") +1 круг.
10. Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз") +1 круг.
11. Габриэл Бортолето ("Ауди") +1 круг.
12. Пьер Гасли ("Альпин") +1 круг.
13. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1 круг.
14. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1 круг.
15. Франко Колапинто ("Альпин") +2 круга.
16. Эстебан Окон ("Хаас") +2 круга.
17. Алекс Албон ("Уильямс") +2 круга.
18. Карлос Сайнс ("Уильямс") +2 круга.
19. Оливер Берман ("Хаас") +2 круга.
20. Оскар Пиастри ("Макларен") — сход.
21. Серхио Перес ("Кадиллак") — сход.
22. Валттери Боттас ("Кадиллак") — сход.

İdman.Biz
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