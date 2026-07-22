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Резервный пилот "Альпин" Пауль Арон заменит Франко Колапинто на первой практике в Венгрии

Формула 1
Новости
22 Июля 2026 00:10
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Резервный пилот "Альпин" Пауль Арон заменит Франко Колапинто на первой практике в Венгрии

Резервный пилот "Альпин" Пауль Арон заменит аргентинца Франко Колапинто в первой свободной практике Гран-при Венгрии на трассе "Хунгароринг" в Будапеште. Для 22-летнего эстонца это будет первая сессия FP1 за "Альпин" в сезоне-2026, сообщает İdman.Biz со ссылкой на французскую команду.

Арон уже провел две практики за "Ауди" в этом году — в Барселоне и на "Ред Булл Ринге", где впечатлил руководство немецкой команды. Глава "Ауди" Маттиа Бинотто отметил, что Арон был "быстр с первого же круга" и "показал, на что способен".

После Гран-при Венгрии Арон продолжит работу в симуляторе "Альпин" и будет готовиться к следующим выходам на трассу в рамках обязательных сессий для молодых пилотов.

İdman.Biz
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