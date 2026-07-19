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Андреа Кими Антонелли выиграл Гран-при Бельгии

Формула 1
Новости
19 Июля 2026 18:47
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Андреа Кими Антонелли выиграл Гран-при Бельгии

Сегодня, 19 июля, на трассе "Спа-Франкоршам" состоялась основная гонка 10-го этапа Гран-при Бельгии Формулы-1 в сезоне-2026.

Как сообщает İdman.Biz, победителем стал пилот "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли, второе место занял гонщик "Феррари" монегаск Шарль Леклер. Тройку сильнейших замкнул Макс Ферстаппен из "Ред Булл".

Формула-1. Гран-при Бельгии:

1. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") — 44 круга.
2. Шарль Леклер ("Феррари").
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл").
4. Льюис Хэмилтон ("Феррари").
5. Оскар Пиастри ("Макларен").
6. Исак Хаджар ("Ред Булл").
7. Ландо Норрис ("Макларен").
8. Габриэл Бортолето ("Ауди").
9. Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз").
10. Франко Колапинто ("Альпин").
11. Пьер Гасли ("Альпин").
12. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз").
13. Нико Хюлькенберг ("Ауди").
14. Оливер Берман ("Хаас").
15. Алекс Албон ("Уильямс").
16. Карлос Сайнс-младший ("Уильямс").
17. Эстебан Окон ("Хаас").
18. Валттери Боттас ("Кадиллак").
19. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин").
Лэнс Стролл ("Астон Мартин") — сход.
Серхио Перес ("Кадиллак") — сход.
Джордж Расселл ("Мерседес") — сход.

İdman.Biz
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