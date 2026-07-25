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Ландо Норрис взял поул в квалификации Гран-при Венгрии

Формула 1
Новости
25 Июля 2026 19:18
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Ландо Норрис взял поул в квалификации Гран-при Венгрии

В субботу, 25 июля, на автодроме "Хунгароринг" состоялась квалификация 11-го этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Венгрии, поул в которой завоевал гонщик команды "Макларен" Ландо Норрис. Второй результат показал Льюис Хэмилтон из "Феррари". Третий — Шарль Леклер ("Феррари").

В решающей попытке в третьем сегменте развернуло Макса Ферстаппена ("Ред Булл"), что вызвало кратковременные желтые флаги, когда мимо проезжал Андреа Кими Антонелли ("Мерседес").

Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация:

1. Ландо Норрис ("Макларен") — 1:17.207.
2. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +0.012.
3. Шарль Леклер ("Феррари") +0.238.
4. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +0.238.
5. Оскар Пиастри ("Макларен") +0.477.
6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.518.
7. Джордж Расселл ("Мерседес") +0.553.
8. Исак Хаджар ("Ред Булл") +0.649.
9. Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз") +1.074.
10. Нико Хюлькенберг ("Ауди") +1.479.

После второго сегмента выбыли:

11. Лиам Лоусон ("Альпин") — 1:18.765.
12. Пьер Гасли ("Альпин») — 1:18.844.
13. Франко Колапинто ("Альпин") — 1:19.027.
14. Габриэл Бортолето ("Ауди") — 1:19.105.
15. Эстебан Окон ("Хаас") — 1:19.734.
16. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") — 1:19.808.

После первого сегмента выбили:

17. Оливер Берман ("Хаас") — 1:20.233.
18. Карлос Сайнс ("Уильямс") — 1:20.621.
19. Алекс Албон ("Уильямс") — 1:20.658.
20. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") — 1:20.659.
21. Валттери Боттас ("Кадиллак") — 1:20.886.
22. Серхио Перес ("Кадиллак") — 1:21.322.

İdman.Biz
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