Ландо Норрис взял поул в квалификации Гран-при Венгрии

В субботу, 25 июля, на автодроме "Хунгароринг" состоялась квалификация 11-го этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Венгрии, поул в которой завоевал гонщик команды "Макларен" Ландо Норрис. Второй результат показал Льюис Хэмилтон из "Феррари". Третий — Шарль Леклер ("Феррари").

В решающей попытке в третьем сегменте развернуло Макса Ферстаппена ("Ред Булл"), что вызвало кратковременные желтые флаги, когда мимо проезжал Андреа Кими Антонелли ("Мерседес").

Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация:

1. Ландо Норрис ("Макларен") — 1:17.207.

2. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +0.012.

3. Шарль Леклер ("Феррари") +0.238.

4. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +0.238.

5. Оскар Пиастри ("Макларен") +0.477.

6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.518.

7. Джордж Расселл ("Мерседес") +0.553.

8. Исак Хаджар ("Ред Булл") +0.649.

9. Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз") +1.074.

10. Нико Хюлькенберг ("Ауди") +1.479.

После второго сегмента выбыли:

11. Лиам Лоусон ("Альпин") — 1:18.765.

12. Пьер Гасли ("Альпин») — 1:18.844.

13. Франко Колапинто ("Альпин") — 1:19.027.

14. Габриэл Бортолето ("Ауди") — 1:19.105.

15. Эстебан Окон ("Хаас") — 1:19.734.

16. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") — 1:19.808.

После первого сегмента выбили:

17. Оливер Берман ("Хаас") — 1:20.233.

18. Карлос Сайнс ("Уильямс") — 1:20.621.

19. Алекс Албон ("Уильямс") — 1:20.658.

20. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") — 1:20.659.

21. Валттери Боттас ("Кадиллак") — 1:20.886.

22. Серхио Перес ("Кадиллак") — 1:21.322.