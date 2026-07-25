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Льюис Хэмилтон оштрафован на три позиции за блокировку Пиастри в квалификации

Формула 1
Новости
25 Июля 2026 23:00
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Льюис Хэмилтон оштрафован на три позиции за блокировку Пиастри в квалификации

Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) оштрафовали 41-летнего британца и семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона ("Феррари") потерей трех позиций в основной гонке Гран-при Венгрии за блокировку Оскара Пиастри ("Макларен") в квалификации, сообщает İdman.Biz.

"Стюарды заслушали гонщика автомобиля №44 (Льюис Хэмилтон), гонщика автомобиля №81 (Оскар Пиастри), представителей команд, а также изучили видеозаписи, телеметрию, радиопереговоры команд и видеозаписи с борта автомобиля.

На подходе к первому повороту автомобиль №44 двигался со значительно сниженной скоростью по гоночной траектории, в то время как автомобиль №81 приближался на быстром круге. Гонщик автомобиля №44 объяснил, что только что завершил быстрый круг и не получал радиосообщения от команды о приближающемся автомобиле №81 до тех пор, пока тот не оказался уже в непосредственной близости. Он также заявил, что из-за положения его автомобиля на трассе автомобиль №81 не был виден в его зеркалах.

Автомобиль №81, находившийся на быстром круге, был вынужден предпринять маневр уклонения, выйдя за пределы трассы, из-за чего прервал попытку. Изучив имеющиеся доказательства, стюарды определили, что автомобиль №44 необоснованно препятствовал автомобилю №81 во время квалификации.

В соответствии с Техническим регламентом ФИА Ф-1 и установленными руководствами по наказаниям для этого типа нарушений в квалификации, стюарды налагают на гонщика автомобиля №44 штраф в виде потери трех позиций на стартовой решетке", — говорится в решении стюардов.

İdman.Biz
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