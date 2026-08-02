Ферстаппен призвал "Ред Булл" прибавить в скорости

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен рассказал, на каких направлениях "Ред Булл" следует сосредоточиться во время летнего перерыва, чтобы прибавить во второй половине сезона.

"Прежде всего нам нужно найти больше общей скорости. Затем необходимо разобраться с нашими проблемами, из-за которых мы порой теряем темп по ходу уикенда или даже от старта гонки до самого финиша. Так что это тоже один из наших главных приоритетов. Конечно, мне тоже хотелось бы получить немного возможности доработать двигатель по системе ADUO. Каким-то образом. Но… не знаю. Посмотрим. После летнего перерыва еще раз все оценим", — приводит слова Ферстаппена İdman.Biz со ссылкой на GPblog.

Напомним, силовая установка "Ред Булл" была признана лучшей по производительности и не получила право на обновление в текущем сезоне.