Месси оказал финансовую помощь пострадавшему от пожара району Мадрида

Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси пожертвовал 80 тыс. евро на восстановление района Сьерра-Оэсте в провинции Мадрид, пострадавшего от пожара.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщила председатель правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо в соцсетях.

"Лео Месси пожертвовал 80 тыс. евро на восстановление Сьерра-Оэсте-де-Мадрид. Хочу поблагодарить его и сказать, что жители Мадрида надеются вскоре снова приветствовать и отблагодарить его", - написала она.