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Ренар спустя 11 лет вернулся на пост главного тренера сборной Кот‑д’Ивуара по футболу

Мировой футбол
Новости
4 Августа 2026 22:42
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Ренар спустя 11 лет вернулся на пост главного тренера сборной Кот‑д’Ивуара по футболу

Эрве Ренар назначен на должность главного тренера сборной Кот‑д’Ивуара. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс‑служба Федерации футбола Кот‑д’Ивуара (FIF).

Французский специалист сменил в должности Эмерса Фаэ, срок действия контракта которого истек 31 июля.

Ренар возглавил сборную Туниса по ходу чемпионата мира‑2026. Под руководством 57‑летнего француза тунисцы уступили сборным Японии (0:4) и Нидерландов (1:3), заняли четвертое место в группе и не вышли в плей‑офф, Ренар покинул пост.

Ренар уже возглавлял ивуарийскую команду в 2014–2015 годах. Он также был главным тренером сборных Саудовской Аравии, Марокко, Замбии, Анголы, а также работал во французских клубах "Лилль" и "Сошо".

İdman.Biz
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