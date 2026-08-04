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Вальдас Дамбраускас: "Постараемся победить "Орхус" на выезде"

Мировой футбол
Новости
4 Августа 2026 23:00
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Вальдас Дамбраускас: "Постараемся победить "Орхус" на выезде"

"Сабах" постарается использовать свой потенциал и одержать победу над датским "Орхусом" в гостевом матче.

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил главный тренер чемпиона Азербайджана Вальдас Дамбраускас перед матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против "Орхуса".

Специалист отметил, что им предстоит сыграть против сильного соперника:

"Мы очень рады находиться в Дании. Мечта каждого тренера — дойти как минимум до этого этапа Лиги чемпионов. Мы очень хорошо подготовились к завтрашней встрече и детально проанализировали соперника. Состав оппонента укомплектован весьма качественными футболистами. Мы знаем слабые и сильные стороны соперника. Постараемся победить на выезде. Верю, что мои игроки правильно выполнят даже самые мелкие установки".

Он также высказался о потенциальных соперниках в раунде плей-офф самого престижного клубного турнира континента:

"Мы уже знаем потенциальных соперников по Лиге чемпионов, но сейчас нет смысла о них говорить. Вся наша концентрация направлена на матч с "Орхусом". Мы относимся к сопернику с уважением. Они — чемпионы Дании".

В. Дамбраускас поблагодарил Аарона Малуда, покинувшего "Сабах" и перешедшего в швейцарский "Базель":

"Этот футболист присоединился к нам в очень молодом возрасте и оказал большую помощь команде. Естественно, эта помощь была взаимной, ведь именно благодаря "Сабаху" Малуда смог ярко проявить себя. Наш клуб получил доход от его продажи. Совсем недавно мы оформили трансфер Кристиана Нвачукву. Это показывает, что скаутская служба "Сабаха" работает очень оперативно и эффективно".

İdman.Biz
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