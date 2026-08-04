Матч потенциальных соперников "Сабаха": "Црвена Звезда" уступила "Хапоэлю"

Завершился первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 между израильским "Хапоэлем" Беэр-Шева и сербской "Црвеной Звездой". Победу со счетом 1:0 праздновали игроки израильского клуба.

На 38-й минуте нападающий Захи Ахмед вывел "Хапоэль" вперед. На 60-й минуте его одноклубник Матан Балтакса был удален за две желтые карточки. В оставшиеся полчаса голов забито не было.

Ответная игра между "Црвеной Звездой" и "Хапоэлем" состоится во вторник, 11 августа. Победитель противостояния квалифицируется в плей-офф за выход в общий этап Лиги чемпионов.

В случае победы по итогам двух матчей на "Орхусом" в следующем раунде "Сабах" сыграет с сильнейшей командой этой пары.