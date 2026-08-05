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"Бешикташ" нацелился на полузащитника ЦСКА

Мировой футбол
Новости
5 Августа 2026 00:20
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"Бешикташ" нацелился на полузащитника ЦСКА

"Бешикташ" предложил ЦСКА € 20 млн за полузащитника Матвея Кисляка, армейцы требуют € 40 млн. Как передает İdman.Biz, об этом сообщил журналист турецкого To Sports Resmi Осман Алтунтерим в видео, опубликованном изданием Lüpen Sports в соцсети X.

По данным источника, предложение стамбульской команды также предусматривало процент от будущей продажи, который полагался бы ЦСКА в случае последующего ухода Кисляка из "Бешикташа".

Матвей Кисляк выступает за основную команду ЦСКА с 2024 года. В минувшем сезоне на счету 21-летнего опорника восемь голов и столько же результативных передач в 42 играх за красно-синих во всех турнирах.

İdman.Biz
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