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Названы основные кандидаты на замену Инфантино на посту президента ФИФА

Мировой футбол
Новости
5 Августа 2026 01:18
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Названы основные кандидаты на замену Инфантино на посту президента ФИФА

Испанская спортивная газета Marca назвала пять основных кандидатов на замену Джанни Инфантино на посту президента ФИФА.

Как сообщает İdman.Biz, в число претендентов вошли:

Нассер Аль-Хелаифи, президент "ПСЖ", председатель Европейского совета футбольных клубов (EFC);

Виктор Монтальяни, вице-президент ФИФА, президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ);

Александр Чеферин, президент УЕФА;

Шейх Салман бин Ибрагим Аль Халифа, президент Азиатской футбольной конфедерации (АФК);

Патрис Моцепе, президент Африканской конфедерации футбола (CAF).

Отмечается, что Монтальяни является наиболее логичным вариантом, так как работает вице-президентом Совета ФИФА, поэтому хорошо знаком с внутренней работой организации.

Последний срок для подачи заявок от кандидатов — 18 ноября 2026 года. Выдвинуть претендента может только национальная футбольная ассоциация. При этом кандидату нужно заручиться поддержкой минимум пяти федераций. Сами выборы президента ФИФА запланированы на 18 марта 2027 года в Рабате (Марокко).

İdman.Biz
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