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"Трабзонспор" достиг договоренности с Салахом - СМИ

Мировой футбол
Новости
4 Августа 2026 21:48
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"Трабзонспор" достиг договоренности с Салахом - СМИ

Турецкий футбольный клуб "Трабзонспор" достиг договоренности с египетским нападающим Мохаммедом Салахом.

Об этом сообщает A Spor.

Как утверждается, представитель клуба, 5 августа отправит специальный самолет в Грецию, чтобы доставить футболиста в Стамбул. Там Салах должен встретиться с президентом "Трабзонспора" Эртугрулом Доганом и пройти медицинское обследование.

После подписания необходимых документов 34-летний нападающий, как ожидается, вместе с руководством клуба отправится в Трабзон.

Мохаммед Салах выступал за "Ливерпуль" с 2017 по 2026 год.

İdman.Biz
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