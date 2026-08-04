"Трабзонспор" достиг договоренности с Салахом - СМИ

Турецкий футбольный клуб "Трабзонспор" достиг договоренности с египетским нападающим Мохаммедом Салахом.

Об этом сообщает A Spor.

Как утверждается, представитель клуба, 5 августа отправит специальный самолет в Грецию, чтобы доставить футболиста в Стамбул. Там Салах должен встретиться с президентом "Трабзонспора" Эртугрулом Доганом и пройти медицинское обследование.

После подписания необходимых документов 34-летний нападающий, как ожидается, вместе с руководством клуба отправится в Трабзон.

Мохаммед Салах выступал за "Ливерпуль" с 2017 по 2026 год.