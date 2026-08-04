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"Барселона" теряет надежду на трансфер Альвареса

Мировой футбол
Новости
4 Августа 2026 17:33
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"Барселона" теряет надежду на трансфер Альвареса

Испанский футбольный клуб "Барселона" все меньше верит в возможность трансфера нападающего мадридского "Атлетико" Хулиана Альвареса.

Как сообщает İdman.Biz, позиция каталонцев в отношении 26-летнего футболиста не изменилась, однако стороны не добились серьезного прогресса в переговорах.

По информации источника, в начале июня "Барселона" направила "Атлетико" официальное предложение в размере около 100 миллионов евро (194 миллиона манатов).

Каталонский клуб не намерен вести переговоры в течение неопределенного срока и существенно увеличивать предложенную сумму. В руководстве "Атлетико" при этом заявляют, что не согласились бы продать Альвареса ни за 100, ни за 150

İdman.Biz
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