"Барселона" теряет надежду на трансфер Альвареса

Испанский футбольный клуб "Барселона" все меньше верит в возможность трансфера нападающего мадридского "Атлетико" Хулиана Альвареса.

Как сообщает İdman.Biz, позиция каталонцев в отношении 26-летнего футболиста не изменилась, однако стороны не добились серьезного прогресса в переговорах.

По информации источника, в начале июня "Барселона" направила "Атлетико" официальное предложение в размере около 100 миллионов евро (194 миллиона манатов).

Каталонский клуб не намерен вести переговоры в течение неопределенного срока и существенно увеличивать предложенную сумму. В руководстве "Атлетико" при этом заявляют, что не согласились бы продать Альвареса ни за 100, ни за 150